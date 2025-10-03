Мир
Президентство Трампа назвали худшим кризисом в США со времен Гражданской войны

Сенатор Сандерс: Трамп привел США к худшему кризису со времен Гражданской войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Президентство Дональда Трампа в США стало худшим кризисом в США со времен Гражданской войны 1861-1865 годов. На это указал американский политик левого толка, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в интервью телеканалу MSNBC.

«Мы живем в беспрецедентно опасный период. Возможно, это худший кризис в США со времен Гражданской войны», — подчеркнул он.

По мнению сенатора, президент Трамп действует незаконно и неконституционно, когда допускает приостановку работы федерального правительства и таким образом приводит страну к кризису. Он также подчеркнул, что американский лидер «страдает манией величия» и передает власть своим друзьям-олигархам.

Ранее сенатор Берни Сандерс призвал остановить американскую военную помощь Израилю. По его мнению, израильские власти нарушают международное право.

