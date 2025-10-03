Приложение Газпромбанка появилось в AppStore

Газпромбанк заявил, что в AppStore появилось его приложение Cash hunter

Газпромбанк сообщил, что его приложение появилось в AppStore под названием CashHunter. Об этом компания написала в своем Telegram-канале.

«Срочно: приложение Газпромбанка снова доступно в AppStore», — говорится в сообщении. Представители компании добавили, что в их сервисе доступны новые возможности.

В частности, отметил банк, клиенты могут использовать «режим турбо» при оплате QR-кодом, а также пополнять аккаунт в Apple для покупок в AppStore, iTunes, iCloud и других сервисах компании.

В феврале 2024 года Газпромбанк предупредил пользователей, что в AppStore появилось его фейковое приложение. Уточнялось, что поддельный сервис назывался Gaz Pro Monitor. Тем, кто установил это приложение, представители компании порекомендовали удалить его и поменять пароль для входа в мобильный банк.