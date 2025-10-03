Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:07, 3 октября 2025Путешествия

Пропавшего четыре дня назад россиянина нашли бездыханным в морге Таиланда

Shot: Российский турист не выжил во время отпуска в Таиланде
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Российский путешественник не выжил во время отпуска на острове в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 48-летний Сергей из Кемерово прилетел один на Пхукет и поселился в отеле. После этого россиянин отправился купаться в Андаманском море и перестал выходить на связь с близкими.

В итоге пропавшего четыре дня назад туриста нашли бездыханным в местном морге. Родственники туриста отметили, что он не имел проблем со здоровьем, но носил слуховой аппарат. На данный момент они готовятся перевозить тело на родину.

Ранее пропавшего без вести туриста нашли бездыханным у пляжа Таиланда. Участники поисково-спасательной операции наткнулись на тело туриста в море недалеко от острова Ко Му.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо одно из главных последствий конфискации активов России. Чем это обернется для Евросоюза?

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Назван процент непьющих россиян

    В Норвегии закрыли дело о якобы связанной с Россией кибератаке

    В сети раскритиковали внешность 56-летней Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото

    Артемий Лебедев дал россиянам совет о колбасе и чае

    Сбившего российского байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО

    Разлив нефти поставил под угрозу краснокнижных животных в российском регионе

    Чулпан Хаматову призвали определиться с позицией

    Прожившая восемь лет в индийской пещере россиянка вернулась домой с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости