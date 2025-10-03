Пропавшего четыре дня назад россиянина нашли бездыханным в морге Таиланда

Shot: Российский турист не выжил во время отпуска в Таиланде

Российский путешественник не выжил во время отпуска на острове в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 48-летний Сергей из Кемерово прилетел один на Пхукет и поселился в отеле. После этого россиянин отправился купаться в Андаманском море и перестал выходить на связь с близкими.

В итоге пропавшего четыре дня назад туриста нашли бездыханным в местном морге. Родственники туриста отметили, что он не имел проблем со здоровьем, но носил слуховой аппарат. На данный момент они готовятся перевозить тело на родину.

Ранее пропавшего без вести туриста нашли бездыханным у пляжа Таиланда. Участники поисково-спасательной операции наткнулись на тело туриста в море недалеко от острова Ко Му.