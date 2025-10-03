Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:02, 3 октября 2025Путешествия

Пропавшего без вести туриста нашли бездыханным в море у пляжа Таиланда

Пропавшего без вести туриста из Китая нашли бездыханным у пляжа на Пхукете
Алина Черненко

Фото: Maritime Enforcement Command Centre Region 3

Туриста из Китая, пропавшего без вести в Таиланде, нашли бездыханным через два дня. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

Уточняется, что в среду, 1 октября, 21-летний Юань Вэньи пошел купаться на пляж Най Харн на курорте Пхукет и пропал без вести. Местные власти начали масштабную поисковую операцию с участием военно-морских подразделений и спасателей.

В пятницу, 3 октября, участники операции наткнулись на тело туриста в море недалеко от острова Ко Му. Его доставили на берег и передали судебно-медицинским экспертам для вскрытия.

Ранее на вилле этого же тайского курорта россиянина обнаружили бездыханным в бассейне. Горничная достала тело из воды и вызвала экстренные службы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Одна из самых красивых россиянок рассказала о мечте купить микроавтобус

    Стали известны подробности о продаваемой за миллиарды рублей усадьбе в Москве

    Премьер Украины рассказала о «немного поколебленном» доверии Запада

    Видео спуска Кейт Миддлтон на шпильках по трапу стало вирусным в сети

    Зеленский позвонил африканскому лидеру и попросил о личной встрече

    Канадец из клуба КХЛ рассказал о выставляющих русских не в лучшем свете соотечественниках

    Мерц посетовал из-за слабеющей притягательности Запада

    В Госдуме ответили на слухи о радикальном изменении позиции окружения Трампа по России

    Предсказано обрушение одного из рынков энергоносителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости