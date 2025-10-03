Пропавшего без вести туриста нашли бездыханным в море у пляжа Таиланда

Туриста из Китая, пропавшего без вести в Таиланде, нашли бездыханным через два дня. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.
Уточняется, что в среду, 1 октября, 21-летний Юань Вэньи пошел купаться на пляж Най Харн на курорте Пхукет и пропал без вести. Местные власти начали масштабную поисковую операцию с участием военно-морских подразделений и спасателей.
В пятницу, 3 октября, участники операции наткнулись на тело туриста в море недалеко от острова Ко Му. Его доставили на берег и передали судебно-медицинским экспертам для вскрытия.
Ранее на вилле этого же тайского курорта россиянина обнаружили бездыханным в бассейне. Горничная достала тело из воды и вызвала экстренные службы.