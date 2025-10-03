Путин встретился с Додиком

Путин встретился с президентом Республики Сербской Додиком

Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Знаю, что ситуация в вашей стране, в регионе непростая, можно сказать, сложная. И, конечно, мне было бы очень интересно услышать Ваши оценки, — сказал российский лидер.

Путин также поздравил Додика с Днем сербского единства, который отмечается 15 сентября. Додик, в свою очередь, сообщил, что «очень рад быть в России» и охарактеризовал двусторонние отношения как «хорошие, стабильные и стратегические».

Ранее Додик высказался о ходе СВО. «Для меня очень радостно и приятно, что цели специальной военной операции выполняются, [операция] продвигается, ее ждет успех», — сказал он.