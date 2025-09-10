Мир
14:09, 10 сентября 2025

Додик высказался о ходе СВО

Додик: Российскую спецоперацию на Украине ждет успех
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится успешно для России. С таким заявлением выступил президент входящей в Боснию и Герцеговину автономной Республики Сербской Милорад Додик, его цитирует РИА Новости.

«Для меня очень радостно и приятно, что цели специальной военной операции выполняются, [операция] продвигается, ее ждет успех», — сказал глава анклава.

Ранее Додик заявил, что страны Европы не готовы к войне с Россией, а заявления европейских политиков о необходимости подготовки к конфликту — ложь.

