Пятерых детей участника СВО отправили в детдом во время его службы на фронте

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Мария Львова-Белова и Юрий

Мария Львова-Белова и Юрий. Фото: Telegram-канал «Мария Львова-Белова»

Пятерых детей участника специальной военной операции (СВО) на Украине отправили в детский дом во время его службы на фронте. Военнослужащий обратился к уполномоченному по правам детей в России Марии Львовой-Беловой с просьбой помочь вернуть ему детей, рассказала омбудсмен в своем Telegram.

Ветеран СВО получил серьезное ранение на фронте. На данный момент он проходит медицинские обследования для проведения операции. Пока он был на передовой, его жена была осуждена, и сейчас находится в местах лишения свободы. Дети были отправлены в специализированные учреждения.

«У меня желание большое забрать детей. Жилье есть. Они спрашивают, ты когда нас заберешь?» — рассказал ветеран СВО.

Как уточнила Львова-Белова, на данный момент решаются вопросы по лечению и последующей реабилитации получившего на СВО ранение военнослужащего, а также ремонту жилья, оформлению выплат и пособий, ряда юридических аспектов.

Ранее в Санкт-Петербурге дочь пропавшего на СВО бойца поместили в детдом. Тетя девочки попросила привлечь опекуна ребенка к ответственности.

