08:58, 3 октября 2025Силовые структуры

Расчлененное тело россиянина привело силовиков к предпринимателю-пенсионеру

На Камчатке задержали предпринимателя за убийство и расчленение работника
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали 74-летнего предпринимателя из Петропавловская-Камчатского, подозреваемого в расправе над своим работником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Камчатскому краю.

По версии следствия, с заявлением о пропаже 60-летнего местного жителя обратилась его знакомая. Она пояснила, что мужчина работал неофициально в одном из магазинов, а после 29 мая перестал появляться и выходить на связь. В сентябре его расчлененное тело нашли силовики в лесу на окраине города.

В расправе заподозрили его начальника — пенсионера и местного предпринимателя. Он дал признательные показания и пояснил, что между ним и работником произошел конфликт. Тогда бизнесмен толкнул мужчину в подвал, а затем насмерть забил металлическим предметом. После совершения преступления злоумышленник расчленил тело и спрятал его в лесу.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, которая не захотела отпускать сожителя в гости к другу и пырнула его ножом.

