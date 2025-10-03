Желание пойти к другу обернулось для россиянина вызовом скорой помощи

Жительница Камчатки не захотела отпускать сожителя к другу и пырнула его ножом

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, которая не захотела отпускать сожителя в гости к другу и пырнула его ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Камчатского края.

27-летняя женщина обвиняется по статье 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Она признала свою вину.

По версии следствия, все произошло в июне. Между обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт – мужчина выразил желание сходить в гости к приятелю, а возлюбленная не захотела его отпускать. Когда убедить сожителя словами не получилось, женщина взяла нож и ударила им мужчину в живот.

После случившегося она сама вызвала скорую и оказала первую помощь потерпевшему.

