Порезавший жену и дочерей россиянин объяснил свой мотив

ТАСС: Житель Ульяновска зарезал жену и дочерей из-за долгов

Порезавший ножом жену и дочерей житель Ульяновска напал на них из-за долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, во время допроса он рассказал, что решил расправиться с семьей, потому что задолжал микрофинансовым организациям. Мужчина сказал, что набрал долги из-за ставок на спорт. Он объяснил, что не хотел, чтобы его долги перешли на жену и детей.

Ранее правоохранители выяснили, что сначала фигурант пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру, однако осмотр места происшествия и допрос свидетелей показал отсутствие посторонних лиц в момент совершения преступления.

Трагедия произошла 1 октября.