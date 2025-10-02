Силовые структуры
Порезавший жену и дочерей россиянин объяснил свой мотив

ТАСС: Житель Ульяновска зарезал жену и дочерей из-за долгов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Порезавший ножом жену и дочерей житель Ульяновска напал на них из-за долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, во время допроса он рассказал, что решил расправиться с семьей, потому что задолжал микрофинансовым организациям. Мужчина сказал, что набрал долги из-за ставок на спорт. Он объяснил, что не хотел, чтобы его долги перешли на жену и детей.

Ранее правоохранители выяснили, что сначала фигурант пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру, однако осмотр места происшествия и допрос свидетелей показал отсутствие посторонних лиц в момент совершения преступления.

Трагедия произошла 1 октября.

