Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:32, 3 октября 2025Силовые структуры

Раскрыто занятие французского велосипедиста в российском СИЗО

Французский велосипедист Сехили выучил несколько русских слов в приморском СИЗО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: @sofianeshl

Уссурийский районный суд Приморского края продлил срок содержания под стражей для французского велопутешественника Софиана Сехили, который обвиняется в незаконном пересечении границы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Француз пробудет в СИЗО до 3 ноября. Как уточнил «Ленте.ру» источник из зала судебного заседания, Сехили сам пытался говорить на русском языке, несмотря на наличие переводчика.

Одновременно с этим РИА Новости со ссылкой на адвоката Аллу Кушнир добавило, что русские слова велопутешественник начал учить за решеткой. Язык ему необходим для общения с сокамерниками, иностранец уже освоил несколько русских слов.

О задержании Сехили стало известно 6 сентября. Француз пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде и дважды въехал на территорию России. Его задержали в Приморском крае и поместили под стражу.

Сейчас иностранцу грозит наказание от штрафа до двух лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова задержали по делу о расправе

    BAE Systems и Forterra создадут автономный БТР

    Объем торговли России и одной страны БРИКС оценили

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    Власти Таиланда захотели проводить туристам стресс-тест перед въездом в страну

    На Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли

    Меркель раскритиковала Макрона

    Знаменитый кинолог назвал лучшие породы собак для много работающих людей

    Российскую актрису-экстремистку объявили в международный розыск

    Участник Comedy Club назвал чушью высказывания двух иноагентов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости