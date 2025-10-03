Раскрыто занятие французского велосипедиста в российском СИЗО

Французский велосипедист Сехили выучил несколько русских слов в приморском СИЗО

Уссурийский районный суд Приморского края продлил срок содержания под стражей для французского велопутешественника Софиана Сехили, который обвиняется в незаконном пересечении границы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Француз пробудет в СИЗО до 3 ноября. Как уточнил «Ленте.ру» источник из зала судебного заседания, Сехили сам пытался говорить на русском языке, несмотря на наличие переводчика.

Одновременно с этим РИА Новости со ссылкой на адвоката Аллу Кушнир добавило, что русские слова велопутешественник начал учить за решеткой. Язык ему необходим для общения с сокамерниками, иностранец уже освоил несколько русских слов.

О задержании Сехили стало известно 6 сентября. Француз пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде и дважды въехал на территорию России. Его задержали в Приморском крае и поместили под стражу.

Сейчас иностранцу грозит наказание от штрафа до двух лет колонии.