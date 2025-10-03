Силовые структуры
Раскрыты новые подробности о подозреваемом в расправе над экс-главой ФСФО

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Бывшая супруга подозреваемого в расправе над бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгием Талем Абакара Дарбишева не знает, жив ли он или нет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина рассказала, что они не получали никакой информации. При этом она уверена, что экс-супруг не может быть причастен к преступлению. Он вел бизнес и растил дочь, говорит собеседница. Заниматься делами предполагаемого киллера будет его 19-летняя дочь. Она учится в двух вузах.

Отмечается, что Дарбишева задержали 1 октября. По некоторым данным, у него остановилось сердце во время доставки в отдел для дачи показаний.

Ранее стало известно, что в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова. Ему вменяют заказную расправу над Талем. Дарбишев выпустил в него пули 28 апреля 2004 года на Старой Басманной улице в Москве. Раненого экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

Исполнитель преступления был пойман и дал показания на Сулейманова.

