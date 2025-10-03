Раскрыты подробности об ударе по ресторану с военными ВСУ

При ударе по ресторану в Балаклее ликвидированы инструкторы НАТО

В результате удара по ресторану в Балаклее Харьковской области были ликвидированы инструкторы НАТО. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации координатора харьковского подполья Геннадия Алехина, в момент обстрела в ресторане находились европейские военнослужащие, офицеры и инструкторы НАТО.

Удар по ресторану «Тбилисо» в Балаклее был нанесен 1 октября. В заведении проходило мероприятие с участием большого количества украинских военных. Сообщалось, что при ударе погибли минимум 50 человек.