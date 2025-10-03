Экономика
15:34, 3 октября 2025Экономика

Россиянам назвали главные способы увеличить пенсию

Депутат ГД Гаврилов: Проверка учета трудового стажа поможет увеличить пенсию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Тщательная проверка учета трудового стажа и соцвзносов помогут россиянам увеличить пенсию. Об этом заявил глава комитета Госдумы (ГД) по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит RT.

Если гражданин заметил, что учтены не все периоды работы, то ему следует предоставить необходимые архивные справки, копии рабочих договоров и трудовую книжку. Это будет нужно для исправления неточностей, пояснил депутат.

Кроме того, при формировании итоговой пенсии учитываются периоды ухода за детьми или престарелыми родственниками, напомнил парламентарий. За такие периоды также начисляются пенсионные коэффициенты, отметил Гаврилов.

Важно выбрать выгодный пенсионный фонд, добавил он. Негосударственные организации, объяснил глава комитета ГД, обычно предлагают клиентам более высокую доходность за счет инвестирования накоплений. Это поможет увеличить будущие соцвыплаты, констатировал Гаврилов.

Ранее сенатор Наталия Косихина рассказала россиянам о возможности выйти на пенсию на два года раньше. Досрочный выход, пояснила она, предусмотрен для неработающих граждан, а также не состоящих на учете в службе занятости. Главными критериями для досрочного выхода на пенсию сенатор назвала ликвидацию организации или сокращение штата.

