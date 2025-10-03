Путешествия
Россияне остались без денег в Турции из-за сбоя в платежной системе

Россияне три дня не могут оплатить услуги на отдыхе в Турции из-за сбоя в Letim
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российские путешественники не могут оплатить услуги на отдыхе в Турции из-за сбоя в платежной системе Letim. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, россияне на три дня остались без возможности пополнить счета или вывести с них деньги — турецкие банкоматы выдают ошибку. Пользователи сообщили, что при входе в приложение у них появляется плашка «не установлено», также они не могут воспользоваться сервисом из-за долгой загрузки.

Представители Letim заверили туристов, что все переводы будут выполнены. Однако сроки устранения сбоя не назвали. Уточняется, что подобная ситуация у отдыхающих возникала и в июле 2025 года.

Ранее туроператоры выступили с предложением к ведомствам Турции после ЧП с туристами. Они предложили усилить контроль за происходящим в море из-за участившихся аварий.

