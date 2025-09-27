Путешествия
Туроператоры выступили с предложением к ведомствам Турции после ЧП с туристами

Туроператоры просят ведомства Турции усилить контроль после ЧП с туристами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Туроператор направил в Министерство культуры и туризма, а также в МВД Турции предложения по усилению контроля за морским трафиком после инцидентов с туристами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхана Санджара.

По его словам, происшествия в курортных зонах чаще происходят по вине неопытных водителей и из-за невнимательности. И несмотря на то, что правила существуют, их могут не соблюдать. Санджара подчеркнул, что необходимость в контроле за происходящим в море назрела в стране из-за участившихся аварий.

26 сентября сообщалось, что на турецком курорте Кемер катер переехал 42-летнюю россиянку, она не выжила. Капитана катера и владельца компании парасейлинга задержали.

