Катер переехал россиянку на турецком курорте

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россиянка погибла, отдыхая на турецком курорте Кемер. Ее переехал катер. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«[Женщина] пошла купаться в море и заплыла за буйки. В этот момент в акватории курсировал парасейлинговый катер, который предлагал туристам покататься с парашютом над морем. Капитан судна на большой скорости налетел на [женщину]», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место прибыли спасатели и скорая помощь, однако спасти женщину не удалось, она скончалась. Ей было 42 года. Капитана катера и владельца компании парасейлинга задержали. В районе происшествия временно запретили проход судов.

Ранее на Пхукете российский турист слетел с дороги на скутере и погиб из-за травмы головы.

