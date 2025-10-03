Экономика
19:01, 3 октября 2025Экономика

Россияне променяли домашних животных на камни

Life: В России на 22 % вырос спрос на камни, заменяющие питомцев
Александра Качан (Редактор)

Фото:

В России на 22 процента выросли продажи камней, заменяющих домашних питомцев. Об этом стало известно изданию Life.ru.

Необычная альтернатива домашним животным представляет из себя небольшой камень с приклеенными пластмассовыми глазами. Таких питомцев продают в социальных сетях. Зачастую к ним прилагаются лежанки или гнезда, поводки, бантики и другие аксессуары, а также инструкция по использованию.

Продавцы заявляют, что камень-питомец отлично подойдет людям, страдающим от аллергии на кошек или собак, и не имеющим возможности содержать зверей у себя дома. Среди преимуществ такой альтернативы указаны отсутствие громких звуков, шерсти и спокойное поведение.

Ранее стало известно, что россияне потратили семь миллионов рублей на игрушки Лабубу.

    Все новости