Россиянка обратилась в ООН из-за пыток ее отца в СБУ

Жительница Шебекино потребовала от ООН расследовать пытки ее отца в СБУ

Жительница Шебекино Анастасия Быкова попросила Управление Верховного комиссара по правам человека ООН расследовать факт пыток, которые осуществляли украинские спецслужбы. Об этом девушка рассказала в интервью журналистам РИА Новости.

В своем обращении Быкова призвала организацию обратить внимание на произвол украинских спецслужб. Сотрудники СБУ, как отмечает россиянка, избивали ее отца 1962 года рождения. Пытки происходили для того, чтобы силовики смогли получить доступ к Telegram-каналу и впоследствии шантажировать Анастасию.

Совершенные спецслужбами Украины действия нарушают права человека и все принятые международные конвенции, акцентировала внимание девушка.

Ранее сообщалось, что СБУ полтора часа пытали отца россиянки, пытаясь завербовать ее. По словам жительницы белгородского Шебекино, спецслужбисты из Украины связались с ней 27 июля с телефона ее родственника. Незнакомцы заявили, что россиянка должна им отдать свой аккаунт в Telegram, на что она ответила отказом. Тогда сотрудники СБУ принялись избивать ее отца.