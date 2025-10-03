Россиянкам назвали отталкивающие мужчин детали в маникюре

Тренер-технолог Муранова: Отросшее лаковое покрытие отталкивает мужчин

Ведущий тренер-технолог учебного центра сети салонов «Пальчики» Екатерина Муранова назвала россиянкам детали в маникюре, которые отталкивают мужчин. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт выделила отросшее лаковое покрытие, сколы и трещины. «Даже если дизайн был роскошным, один скол на ярком лаке портит все впечатление. Партнер видит не стиль, а небрежность. Особенно контрастно смотрятся обломанные углы или трещины на гель-лаке — руки сразу кажутся неухоженными», — отметила Муранова.

Кроме того, создать неприятное впечатление могут слишком длинные ногти, грязь, сухая кожа и непрактичные формы. «Слишком квадратные, "cтилеты" или формы, которые не соответствуют типу руки и делают пальцы визуально грубыми. Партнер может не осознавать, что именно не так, но ощущение дисгармонии останется», — пояснила специалист.

Вдобавок собеседница издания упомянула чрезмерный декор, в частности блестки, стразы и 3D-элементы, а также неподходящий цвет лака. «Кислотные оттенки, слишком мрачный черный или неожиданные неоновые тона могут выглядеть дерзко, но не всегда вызывают симпатию, особенно, если образ или ситуация предполагают более мягкое впечатление», — заключила Муранова.

