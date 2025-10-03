Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 3 октября 2025Россия

Российские школьники подожгли Мемориал славы

В Кировграде школьники подожгли Мемориал славы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: [ТК] Я Типичный Кировград / vk.com

В Кировграде Свердловской области школьники подожгли Мемориал славы. Российские дети перенесли пламя от Вечного огня к венкам, а спустя некоторое время оно охватило целый монумент, об этом сообщается в группе во «ВКонтакте».

Жители российского региона отметили, что учащимся, замеченным на воинском мемориале, на вид 10-11 лет.

Агентство Ura.ru уже направило запрос за разъяснениями в управление культуры и молодежной политики Кировграда. Там отметили, что мемориал удалось привести в порядок, а хулиганов начали разыскивать. Предположительно, поджог осуществили двое несовершеннолетних.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге двое потушили Вечный огонь на Марсовом поле.

Жители Северной столицы обратились в полицию после случившегося. Злоумышленников объявили в розыск. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Хулиганам грозит до пяти лет тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    Врач назвала неожиданную причину сбоя в работе сердца после еды

    Бывшего научного сотрудника Минобороны России отправили в колонию на шесть лет

    Зарплаты работников ключевого российского автоконцерна резко упали

    Россиянам пообещали приход весны раньше срока

    В российском регионе будут давать три миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны

    Готовившие теракт против российских полицейских попали на видео

    Российские школьники подожгли Мемориал славы

    Вероятность передачи ракет Tomahawk Украине оценили

    На Западе раскрыли стремительный рост потерь одной категории бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости