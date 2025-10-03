Российские школьники подожгли Мемориал славы

В Кировграде школьники подожгли Мемориал славы

В Кировграде Свердловской области школьники подожгли Мемориал славы. Российские дети перенесли пламя от Вечного огня к венкам, а спустя некоторое время оно охватило целый монумент, об этом сообщается в группе во «ВКонтакте».

Жители российского региона отметили, что учащимся, замеченным на воинском мемориале, на вид 10-11 лет.

Агентство Ura.ru уже направило запрос за разъяснениями в управление культуры и молодежной политики Кировграда. Там отметили, что мемориал удалось привести в порядок, а хулиганов начали разыскивать. Предположительно, поджог осуществили двое несовершеннолетних.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге двое потушили Вечный огонь на Марсовом поле.

Жители Северной столицы обратились в полицию после случившегося. Злоумышленников объявили в розыск. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Хулиганам грозит до пяти лет тюрьмы.