20:00, 3 октября 2025Россия

Российскому бойцу СВО с перебитой осколком разорвавшейся мины трахеей удалось спастись

РИА Новости: Российские хирурги достали осколок мины из шеи бойца СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бойцу специальной военной операции (СВО) с перебитой осколком разорвавшейся мины трахеей удалось спастись. Российские хирурги достали осколок из его шеи, сообщает РИА Новости.

Как рассказал военный врач группировки войск «Днепр» с позывным Чомба, мина разорвалась недалеко от бойца, и колпак от нее прилетел прямо в шею, перебив трахею.

«Мы этот осколок доставали. Такое, конечно, в мирное время вряд ли когда-нибудь мне пришлось бы доставать. Это была уникальная операция», — рассказал Чомба.

По его словам, операция прошла успешно. Бойца отправили на следующий этап эвакуации, использование аппарата искусственной вентиляции легких ему не потребовалось.

Ранее сообщалось, что красноярские медики на борту самолета реанимировали переставшего дышать участника СВО. Врачей наградили.

    Все новости