Силовые структуры
11:06, 3 октября 2025Силовые структуры

Российскую актрису-экстремистку объявили в международный розыск

Актрису Троянову объявили в международный розыск за разжигание ненависти
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Актрису Яну Троянову (признана иноагентом на территории России, а также внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

В отношении женщины завершено расследование уголовного дела из-за разжигания ненависти и вражды. Ее высказывания, по версии следствия, были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку.

Предварительно, в интервью для одного из каналов Троянова сделала заявление, формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русским, и призывала к насильственным действиям. После этого ей вменили статью 282 («Публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности») УК РФ.

Суд заочно арестовал актрису.

