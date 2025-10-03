Силовые структуры
06:12, 3 октября 2025

Следователи рассказали о найденных вещах в машине пропавшей семьи в российском регионе

СК: В машине пропавшей в Красноярском крае семьи найдены сумка и детское кресло
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Следователи осмотрели машину пропавшей в Красноярском крае семьи с ребенком, но не нашли туристического снаряжения. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.

Отмечается, что в транспортном средстве были найдены женские кроссовки, сумка, детское кресло и пакеты. Кроме того, был проведен осмотр туристической тропы, по которой, предположительно, двигались пропавшие, но следов их пребывания не обнаружено, рассказали в СК.

Об исчезновении супругов и с ребенком стало известно 2 октября. Они, как предполагается, отправились на горный хребет Кутурченское Белогорье, где живут бурые медведи, но затем перестали выходить на связь. К поискам привлечены более 50 человек. Следственный комитет возбудил по факту исчезновения семьи уголовное дело.

