07:46, 3 октября 2025Экономика

Страны «Большой семерки» прокредитовали Украину за счет российских активов

РИА: G7 прокредитовала Украину на 25,5 миллиарда долларов за счет активов России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pepi Stojanovski / Unsplash

Государства G7 в 2025 году прокредитовали Украину за счет доходов от замороженных активов РФ на 25,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты, основанных на сведениях Министерства финансов Украины и Европейской комиссии.

В прошлом году страны «Большой семерки» одобрили выдачу Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На 1 октября государства выделили Киеву по этой схеме уже 26,5 миллиарда долларов, указывает агентство.

Первыми в конце 2024 года передали средства Соединенные Штаты Америки — один миллиард долларов. Остальные участники начали переводить отчисления в 2025 году. Больше всех направил Евросоюз — 15,8 миллиарда долларов. Канада выделила 3,4 миллиарда долларов, Япония — 3,3 миллиарда, а Соединенное Королевство — 3 миллиарда, отмечает РИА Новости.

В МИД России назвали возможное использование замороженных активов России и любые манипуляции с ними без согласия Москвы воровством. Ведомство подчеркнуло, что это является нарушением международного и контрактного права.

