Суд решил уничтожить привезенную из Эстонии Библию сатанистов

Суд постановил уничтожить «Сатанинскую Библию» приехавшего из Эстонии россиянина

Псковский суд постановил уничтожить «Сатанинскую Библию» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов; книга внесена в список экстремистских материалов). Ее россиянин хотел ввезти из Эстонии, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как говорится в документах, книгу нашли сотрудники таможни на эстонско-российской границе в багаже гражданина РФ. Мужчина отделался административным протоколом из-за недекларирования товаров и неисполнения обязанностей по соблюдению запретов и ограничений.

Сам мужчина объяснил, что купленную в Таллине книгу ему подарил знакомый на день рождения. По словам россиянина, последователем данного течения он не является. Суд оштрафовал путешественника на одну тысячу рублей, решив, что экстремистская книга теперь должна быть уничтожена.

В сентябре сообщалось, что в Новосибирске осудят 17-летнего подростка за сожжение Библии и оскорбление верующих. По данным следствия, инцидент произошел в декабре прошлого года. Юноша снял ролик для Telegram-канала, на котором он держит в руках Новый завет и цинично выражается в отношении него.