Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:02, 3 октября 2025Культура

Суд вынес решение по иску «голого мальчика» с обложки альбома Nirvana

Nirvana выиграла суд против повзрослевшего героя обложки альбома Nevermind
Ольга Коровина

Изображение: обложка альбома «Nevermind» группы Nirvana

Участники группы Nirvana выиграли суд у американского художника Спенсера Элдена, чье детское обнаженное фото размещено на обложке альбома Nevermind. Об этом пишет BBC.

Суд постановил, что снимок не может считаться порнографическим, поскольку «поза, фокус и общий контекст» не указывают на сексуальное поведение. Отмечается также, что родители Элдена присутствовали на съемке и получили за нее деньги.

В декабре 2023-го стало известно, что апелляционный суд США снова рассмотрит иск Элдена. Тогда было отменено решение суда низшей инстанции о том, что художник слишком долго ждал, чтобы подать иск против группы.

Свой первый иск за моральный ущерб Элден подал в суд в 2021 году. На обложке Nevermind четырехмесячный американец запечатлен в обнаженном виде, плывущим под водой к долларовой купюре на рыболовном крючке. Художник утверждал, что в результате причиненной психологической травмы ему приходилось обращаться за помощью к врачам. Однако судья отметил, что Элден слишком долго ждал, прежде чем начать разбирательство. При этом название альбома выбито на груди героя обложки, а в 2016 году он воссоздал фотографию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    В России начались перебои с поставками купленного на бирже топлива

    В России готовился теракт против полицейских

    Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

    Раскрыта стоимость самой дорогой усадьбы в Москве

    Трамп захотел помощи бизнеса в вопросе завершения шатдауна

    Миллионы туристов отдохнули летом на главном российском курорте богачей

    Военный высказался о роли Великобритании в ударах по России

    Россиянка попала под следствие за укол своему новорожденному сыну

    Похищение со стрельбой юной россиянки попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости