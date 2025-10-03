Суд вынес решение по иску «голого мальчика» с обложки альбома Nirvana

Nirvana выиграла суд против повзрослевшего героя обложки альбома Nevermind

Участники группы Nirvana выиграли суд у американского художника Спенсера Элдена, чье детское обнаженное фото размещено на обложке альбома Nevermind. Об этом пишет BBC.

Суд постановил, что снимок не может считаться порнографическим, поскольку «поза, фокус и общий контекст» не указывают на сексуальное поведение. Отмечается также, что родители Элдена присутствовали на съемке и получили за нее деньги.

В декабре 2023-го стало известно, что апелляционный суд США снова рассмотрит иск Элдена. Тогда было отменено решение суда низшей инстанции о том, что художник слишком долго ждал, чтобы подать иск против группы.

Свой первый иск за моральный ущерб Элден подал в суд в 2021 году. На обложке Nevermind четырехмесячный американец запечатлен в обнаженном виде, плывущим под водой к долларовой купюре на рыболовном крючке. Художник утверждал, что в результате причиненной психологической травмы ему приходилось обращаться за помощью к врачам. Однако судья отметил, что Элден слишком долго ждал, прежде чем начать разбирательство. При этом название альбома выбито на груди героя обложки, а в 2016 году он воссоздал фотографию.