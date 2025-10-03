Тайваньские военные связали возможность нападения Китая на Тайвань с Украиной

Reuters: На Тайване заявили, что поражение Украины спровоцирует нападение Китая

Поражение Украины в конфликте с Россией может спровоцировать Китай напасть на Тайвань, заявил замначальника Генерального штаба по разведке тайваньского Министерства обороны Се Цзи-шэн. Его цитирует Reuters.

«Мы желаем им [Украине] победы», — подчеркнул военный, добавив, что тайваньские военные могут использовать украинский боевой опыт «для повышения общей готовности».

Ранее бывший аналитик Разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка заявила, что власти Китая хотят максимально ослабить Россию и США благодаря затяжному конфликту на Украине.