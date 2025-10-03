Интернет и СМИ
Telegram отреагировал на возможное получение властями США доступа к серверам

CI: Власти США не могли получить удаленный доступ к Telegram из-за шифрования
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Silas Stein / dpa / Global Look Press

Открыть доступ к сообщениям на серверах Telegram невозможно даже самим разработчикам мессенджера, поскольку используется специальная система шифрования. Такой ответ компании процитировал портал CyberInsider после заявлений о том, что власти США якобы получили удаленный доступ к ее серверам.

Как отмечается в заявлении, серверы Telegram надежно зашифрованы, поэтому до сих пор не найдено ни одного действенного способа, который мог бы помочь взломать эту систему. Платформа не дает доступ к сведениям на своих серверах.

По словам представителя компании, Telegram «всегда активно модерировала вредоносный контент» и обрабатывала все юридически обязательные запросы из Америки, раскрывая IP-адреса и номера телефонов преступников, которые нарушают условия обслуживания.

Так сервис прокомментировал информацию о том, что федеральный суд в США одобрил запрос прокуроров на применение «техники удаленного доступа», чтобы получить данные с серверов Telegram в рамках расследования дела об эксплуатации детей.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что примерно год назад французские спецслужбы обратились к нему с просьбой помочь молдавским властям и ввести в мессенджере цензуру в преддверии выборов президента страны. Тогда посредник пообещал создателю платформы, что в обмен на помощь «скажет много хорошего» о нем в суде.

    Все новости