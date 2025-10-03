Пропавшего при загадочных обстоятельствах в Бразилии россиянина нашли бездыханным

The Sun: Пропавший россиянин Денис Копанев не выжил во время поездки в Бразилию

Пропавшего при загадочных обстоятельствах во время поездки в Бразилию россиянина нашли бездыханным на 115-й день поисков. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 33-летний Денис Копанев приехал в отпуск в Рио-де-Жанейро и планировал отправиться в Сан-Паулу, чтобы встретиться с американским другом. За день до этого, 9 июня, мужчина должен был посетить смотровую площадку Виста-Чинеза, однако перестал выходить на связь.

После того как американец забил тревогу, начались масштабные поиски туриста. Однако обнаружить Копанева удалось только 30 сентября. Он не выжил во время прогулки по густому лесистому парку Тижука.

Ранее сообщалось, что вещи и паспорт россиянина остались в арендованном жилище, расположенном в элитном районе Гавеа. Уточняется, что он имел гражданство Великобритании и работал финансовым аналитиком в Лондоне.