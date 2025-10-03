Тейлор Свифт испугалась Трампа и решила уехать в Великобританию

Daily Mail: Тейлор Свифт купит жилье в Великобритании из-за Трампа

Американская певица Тейлор Свифт собирается купить жилье в Великобритании из-за напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом, передает Daily Mail.

Источник газеты заявил, что Свифт «не чувствует себя в безопасности в США» после слов Трампа о том, что певица заплатит свою цену в бизнесе за то, что во время выборов поддерживала представителей демократов. При этом артистка всегда ощущала поддержку в Великобритании, где теперь планирует проводить гораздо больше времени.

«Это включает в себя рассмотрение некоторых объектов недвижимости в районе Ноттинг-Хилл», — заявил собеседник газеты.

Свифт также собирается проводить в Великобритании больше туров. Она находится в Соединенном Королевстве, в том числе для поиска недвижимости. На данный момент Свифт «по соображениям безопасности» арендовала три резиденции в Великобритании, в которых собирается жить.

Ранее сообщалось, что немецкий город Гельзенкирхен временно переименуют в Свифткирхен в честь Тейлор Свифт. Населенный пункт сменит название на время проведения концертов певицы.