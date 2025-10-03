Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:39, 3 октября 2025Экономика

Тейлор Свифт испугалась Трампа и решила уехать в Великобританию

Daily Mail: Тейлор Свифт купит жилье в Великобритании из-за Трампа
Александра Качан (Редактор)

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американская певица Тейлор Свифт собирается купить жилье в Великобритании из-за напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом, передает Daily Mail.

Источник газеты заявил, что Свифт «не чувствует себя в безопасности в США» после слов Трампа о том, что певица заплатит свою цену в бизнесе за то, что во время выборов поддерживала представителей демократов. При этом артистка всегда ощущала поддержку в Великобритании, где теперь планирует проводить гораздо больше времени.

«Это включает в себя рассмотрение некоторых объектов недвижимости в районе Ноттинг-Хилл», — заявил собеседник газеты.

Свифт также собирается проводить в Великобритании больше туров. Она находится в Соединенном Королевстве, в том числе для поиска недвижимости. На данный момент Свифт «по соображениям безопасности» арендовала три резиденции в Великобритании, в которых собирается жить.

Ранее сообщалось, что немецкий город Гельзенкирхен временно переименуют в Свифткирхен в честь Тейлор Свифт. Населенный пункт сменит название на время проведения концертов певицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Генри Кавилл опубликовал откровенное фото

    Артемий Лебедев предрек россиянам сложные новогодние праздники

    США уничтожили судно вблизи Венесуэлы

    Мужчина сломал ребра 60-летней женщине на пляже из-за замечания

    Российские ученые разработали метод лечения наследственных болезней

    ЛЭП и жилые дома попали под удары ВСУ в российском регионе

    Россиянин начал разводить дальневосточных крабов у себя в холодильнике

    Российскому бойцу СВО с перебитой осколком разорвавшейся мины трахеей удалось спастись

    Образ 27-летнего сына Уилла Смита на показе описали фразой «как мой пятилетний внук»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости