Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:34, 3 октября 2025Экономика

ЦБ резко повысил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне в 81,9 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты 4-6 октября составят примерно 81,9 рубля. Для сравнения, в пятницу, 3 октября, официальный курс доллара составлял 81 рубль. Таким образом, ЦБ поднял планку почти на 90 копеек. Котировки европейской валюты, в свою очередь, подняли на 71 копейку — с 95,34 до 96,05 рубля. Курс юаня повысили примерно на 9 копеек — с 11,33 до 11,42 рубля.

Материалы по теме:
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
12 сентября 2025
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
11 сентября 2025

Ряд экспертов сходится во мнении, что российская валюта продолжит слабеть к американской осенью. Аналитик фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ожидает укрепления доллара до 85-90 рублей. Подобной динамике, отмечает эксперт, поспособствуют снижение ключевой ставки и возможная отмена обязательной продажи валютной выручки отечественных экспортеров.

Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова к числу основных причин относит резкое увеличение госрасходов (особенно военных) и сохранение высокого потребительского спроса на внутреннем рынке. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, призывает не сбрасывать со счетов продолжающееся снижение цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть. При таком раскладе, допускает она, курс доллара может пробить психологическую отметку в 100 рублей. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что вплотную приблизиться к этому уровню котировки американской валюты смогут ближе к концу года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо одно из главных последствий конфискации активов России. Чем это обернется для Евросоюза?

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Назван процент непьющих россиян

    В Норвегии закрыли дело о якобы связанной с Россией кибератаке

    В сети раскритиковали внешность 56-летней Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото

    Артемий Лебедев дал россиянам совет о колбасе и чае

    Сбившего российского байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО

    Разлив нефти поставил под угрозу краснокнижных животных в российском регионе

    Чулпан Хаматову призвали определиться с позицией

    Прожившая восемь лет в индийской пещере россиянка вернулась домой с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости