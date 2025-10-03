Силовые структуры
20:37, 3 октября 2025Силовые структуры

Центру спецназначения Росгвардии Северо-Кавказского округа вручили орден Жукова

Директор Росгвардии наградил орденом Жукова центр спецназначения
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Пресс-служба Росгвардии

Директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов наградил орденом Жукова центр спецназначения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в торжественном мероприятии, которое состоялось на территории центра, приняли участие помощник директора Росгвардии Герой России генерал-полковник Алибек Делимханов, начальник Главного управления кадров Росгвардии генерал-полковник Юрий Аверин, представители руководства ведомства, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Андрей Конин, командующий Северо-Кавказским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Владимир Спиридонов и его заместители, командование и личный состав войсковой части, представители местных органов власти, взаимодействующих с Росгвардией ведомств, а также духовенства.

Генерал-полковник Владислав Ершов вручил командиру войсковой части генерал-майору Павлу Козаеву удостоверение к ордену Жукова и прикрепил государственную награду к полотнищу Боевого знамени. Также в рамках проводимой церемонии Ершов вручил росгвардейцам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач, ведомственные награды.

Центр специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии создан 5 октября 1998 года. С момента его образования личный состав неоднократно выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. С 2022 года военнослужащие центра принимают непосредственное участие в специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что в МВД России отметили получивших ранения в особых условиях полицейских.

