Участник Comedy Club назвал чушью высказывания двух иноагентов о России

Комик Ксенофонтов счел чушью слова Горалик о том, что в России собаки едят детей

Известный российский стендап-комик, участник шоу Comedy Club на канале ТНТ Дмитрий Ксенофонтов назвал чушью слова писательницы Линор Горалик (настоящее имя — Юлия Горалик; внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) и журналиста и сооснователя «Нашего радио» Михаила Козырева (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) о том, что в России собаки едят детей. Об этом он порассуждал в интервью проекту Metametrica, доступном на Rutube.

Юморист с ведущими обсуждали фрагмент из интервью двух иноагентов, в котором Горалик рассказывала, что многие россияне, по ее информации, живут за чертой бедности. Также она заявила, что жители одного из регионов страны пожаловались ей, что их детей едят бродячие собаки. Козырев согласился с писательницей.

«Как можно на таких серьезных щах говорить такие вещи, которые так легко проверить? Мы же знаем, [что это неправда], зачем так говорить? (...) До такой степени утрированно, что это просто невозможно не заметить. Что это просто какая-то чушь уже», — возмутился Ксенофонтов.

