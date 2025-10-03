Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:02, 3 октября 2025Интернет и СМИ

Участник Comedy Club назвал чушью высказывания двух иноагентов о России

Комик Ксенофонтов счел чушью слова Горалик о том, что в России собаки едят детей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Metametrica / RuTube

Известный российский стендап-комик, участник шоу Comedy Club на канале ТНТ Дмитрий Ксенофонтов назвал чушью слова писательницы Линор Горалик (настоящее имя — Юлия Горалик; внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) и журналиста и сооснователя «Нашего радио» Михаила Козырева (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) о том, что в России собаки едят детей. Об этом он порассуждал в интервью проекту Metametrica, доступном на Rutube.

Юморист с ведущими обсуждали фрагмент из интервью двух иноагентов, в котором Горалик рассказывала, что многие россияне, по ее информации, живут за чертой бедности. Также она заявила, что жители одного из регионов страны пожаловались ей, что их детей едят бродячие собаки. Козырев согласился с писательницей.

«Как можно на таких серьезных щах говорить такие вещи, которые так легко проверить? Мы же знаем, [что это неправда], зачем так говорить? (...) До такой степени утрированно, что это просто невозможно не заметить. Что это просто какая-то чушь уже», — возмутился Ксенофонтов.

Ранее журналист Роман Баданин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, назвал себя патриотом России. Он признался, что ему снится родной город Курган.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова задержали по делу о расправе

    BAE Systems и Forterra создадут автономный БТР

    Объем торговли России и одной страны БРИКС оценили

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    Власти Таиланда захотели проводить туристам стресс-тест перед въездом в страну

    На Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли

    Меркель раскритиковала Макрона

    Знаменитый кинолог назвал лучшие породы собак для много работающих людей

    Российскую актрису-экстремистку объявили в международный розыск

    Участник Comedy Club назвал чушью высказывания двух иноагентов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости