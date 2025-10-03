Россия
13:35, 3 октября 2025

Участника СВО наказали за одно действие в московском метро

Участника СВО из Брянской области наказали за попрошайничество в метро Москвы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участника специальной военной операции (СВО) из Брянской области наказали за одно действие в московском метро. Как утверждает Telegram-канал «Осторожно, Москва», боец занимался попрошайничеством, его арестовали на 5 суток.

36-летний мужчина просил милостыню на одной из станций столичной подземки с табличкой, где говорилось об участии в спецоперации на Украине.

В суде выяснилось, что военный подходил к пассажирам, агрессивно приставал и требовал от них деньги.

Удалось установить, что уроженец Брянской области в 2024 году служил в звании рядового, а в мае этого же года был ранен и проходил лечение в госпитале.

В конце сентября 2025-го он был замечен в метро Москвы, просящим милостыню, на мужчину написал рапорт полицейский, а также дали письменные показания четверо. На заседание суда боец явился и не оспаривал эти обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Брянской области раненый участник спецоперации засудил отказавших ему в выплате чиновников.

