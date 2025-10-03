Бывший СССР
Украина разорвала дипотношения с Никарагуа

МИД Украины объявил о разрыве дипотношений с Никарагуа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nastia Petruk / Unsplash

Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Никарагуа. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

Он пояснил, что причиной стало признание латиноамериканской страной Крыма, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей регионами России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность признания де-факто новых регионов России. Он добавил, что Киев готов вернуть утраченные территории дипломатическим путем в будущем.

