08:15, 3 октября 2025

Украине предрекли проблемы из-за приостановки работы правительства США

Telegraph: Поставки оружия Украине могут задержаться из-за шатдауна в США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Поставки американского оружия Украине могут серьезно задержаться из-за приостановки работы правительства США. Проблемы для Киева предрекло издание The Telegraph.

По словам источника в украинском правительстве, шатдаун в США поставил на паузу дискуссии о военной помощи Киеву, а переговоры по беспилотникам «оказались в неопределенности». Приостановка работы американских властей также может свести на нет недавнее потепление в отношениях двух стран.

«Основная проблема заключается в том, что у нас ведется много дискуссий о будущих поставках. Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этого шатдауна», — сказал собеседник.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс спрогнозировал продолжительность шатдауна в стране. «Я, честно говоря, не думаю, что это будет долгий шатдаун», — заявил он.

