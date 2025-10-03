Украине предрекли проблемы из-за приостановки работы правительства США

Telegraph: Поставки оружия Украине могут задержаться из-за шатдауна в США

Поставки американского оружия Украине могут серьезно задержаться из-за приостановки работы правительства США. Проблемы для Киева предрекло издание The Telegraph.

По словам источника в украинском правительстве, шатдаун в США поставил на паузу дискуссии о военной помощи Киеву, а переговоры по беспилотникам «оказались в неопределенности». Приостановка работы американских властей также может свести на нет недавнее потепление в отношениях двух стран.

«Основная проблема заключается в том, что у нас ведется много дискуссий о будущих поставках. Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этого шатдауна», — сказал собеседник.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс спрогнозировал продолжительность шатдауна в стране. «Я, честно говоря, не думаю, что это будет долгий шатдаун», — заявил он.