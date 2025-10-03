Установлен виновный в ракетно-бомбовом ударе по Мелитополю

Суд дал 15 лет колонии жителю Мелитополя Гершону за шпионаж и удар ВСУ по городу

Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Мелитополя 27-летнего Владислава Гершона, признанного виновным в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ России по Запорожской области.

Подсудимый также понес наказание за теракт и участие в террористическом сообществе. По данным ФСБ, он вступил в запрещенную группировку и по указанию украинского куратора собирал информацию о местах дислокации и передвижениях подразделений Российской армии. По наводке Гершона ВСУ нанесли в марте 2023 года ракетно-бомбовый удар по Мелитополю, в результате чего повреждения получило здание военно-гражданской администрации Запорожской области. Среди жителей обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 28-летнего гражданина Украины, шпионившего за Вооруженными силами (ВС) России.