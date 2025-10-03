В американском журнале дали оценку российскому ракетному комплексу «Ярс»

NI: Современный РК «Ярс» ВС России не позволяет НАТО чрезмерно давить на Кремль

Ракетный комплекс «Ярс», который находится на вооружении ВС России, является одним из самых современных в мире. Такую оценку российскому РК дали обозреватели американского журнала The National Interest (NI).

Как отмечают авторы статьи, имея в арсенале подобную систему, Москва может быть уверена, что «НАТО будет тщательно обдумывать свои действия, прежде чем оказать чрезмерное давление на Кремль».

В материале также говорится о том, что «Ярс», созданный для стратегического сдерживания, должен вызывать волнения у всех западных стран, так как «после окончания холодной войны американскому оружию позволили увядать на корню».

Ранее Минобороны показало маневры пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс». На видео РК выполняют мероприятия по совершению маршей протяженностью до 100 километров.