В Арбитражном суде Москвы прошла эвакуация

В Арбитражном суде Москвы объявили пожарную тревогу, проводилась эвакуация

В здании Арбитражного суда Москвы была объявлена пожарная тревога, в связи с чем эвакуировали посетителей и работников суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Тревогу вызвало задымление, людям рекомендовали немедленно выйти на улицу. Через 15-20 минут персоналу и посетителям разрешили вернуться в здание арбитража. Пожарные машины не приезжали.

Судебные заседания возобновились, в том числе закрытые слушания по иску корпорации «Роснано» к бывшему главе Анатолию Чубайсу и семерым топ-менеджерам о взыскании убытков на сумму 5,6 миллиарда рублей.