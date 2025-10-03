Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:29, 3 октября 2025Силовые структуры

В Арбитражном суде Москвы прошла эвакуация

В Арбитражном суде Москвы объявили пожарную тревогу, проводилась эвакуация
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В здании Арбитражного суда Москвы была объявлена пожарная тревога, в связи с чем эвакуировали посетителей и работников суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Тревогу вызвало задымление, людям рекомендовали немедленно выйти на улицу. Через 15-20 минут персоналу и посетителям разрешили вернуться в здание арбитража. Пожарные машины не приезжали.

Судебные заседания возобновились, в том числе закрытые слушания по иску корпорации «Роснано» к бывшему главе Анатолию Чубайсу и семерым топ-менеджерам о взыскании убытков на сумму 5,6 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержали миллиардера Сулейманова. Его подозревают в убийствах конкурентов

    Аферисты выманили у 95-летней блокадницы все сбережения

    Россияне массово устремились на курорт для богачей в ноябре

    Появились подробности задержания российского миллиардера

    В Норвегии задержали трех немцев за запуск дронов около аэропорта

    Неопознанные дроны объявились в Бельгии

    На Западе указали на выгоду сотрудничества России и Сирии

    Десятки российских школьников подхватили острую кишечную инфекцию

    Воздушный бой в Днепропетровской области попал на видео

    Врач развеяла миф о дезодоранте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости