Ганчев: Подразделение ВСУ в Купянске добровольно сдалось ВС России в плен

Подразделение мобилизованных украинцев добровольно сдалось в плен бойцам Вооруженных сил (ВС) России в Купянске в Харьковской области. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Он отметил, что войска РФ продвигаются со стороны северной части города и освобождают улицу за улицей. «У нас есть информация о том, что в течение сентября целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен», — уточнил он.

Как указал Ганчев, кроме регулярных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении имеется большое число иностранных наемников, которые также попадают плен.

Ранее Ганчев рассказал, что прогнозировать точные сроки взятия Купянска под контроль России пока сложно. Он отметил, что на данный момент войска Вооруженных сил (ВС) России имеют контроль над 30 процентами территории Купянска.