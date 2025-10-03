Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:47, 3 октября 2025Мир

В Норвегии закрыли дело о якобы связанной с Россией кибератаке

NRK: В Норвегии закрыли дело о кибератаке, которая якобы связана с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: NTB Scanpix / Orn E. Borgen / Reuters

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) закрыла дело о кибератаке, которая, по версии властей, якобы связана с Россией, ввиду отсутствия доказательств. Об этом сообщает телекомпания NRK.

«Расследование не выявило, какие именно лица стояли за этими утечками данных. Поэтому прокуратура закрывает уголовные дела в связи с отсутствием информации о виновных», — заявил представитель PST Пер Никлас Хафсмое.

Сообщается, что речь идет о взломе систем управления на плотине в Западной Норвегии, который произошел в апреле этого года. Шлюзы плотины были открыты в течение нескольких часов, прежде чем последствия хакерской атаки были устранены.

Ранее полиция Нидерландов задержала двух 17-летних подростков по обвинению в шпионаже, предположительно, в пользу российской разведки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    В Госдуме не оценили скульптуру лопаты в центре Москвы

    Анна Седокова вышла в свет в облегающем комбинезоне с глубоким декольте

    Стал известен статус уголовного дела против рэпера Гуфа

    Командование ВСУ начало эвакуировать учебные центры вглубь страны

    В правительстве Сочи высказались о песне Оксимирона на олимпиаде

    Суд потребовал от врачей писать разборчиво

    «Калашников» показал антидроновую «Крону» экспертам по ПВО

    Туристов предупредили о распространении опасной лихорадки на курорте в Европе

    Россияне променяли домашних животных на камни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости