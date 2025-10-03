Бывший СССР
В Одессе раздались взрывы

Мэр Труханов: В Одессе прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Сколько именно взрывов прозвучало, а также где они произошли, он не уточнил. Незадолго до этого в Одесской области была объявлена воздушная тревога, на данный момент она отменена.

Кроме того, украинские СМИ пишут о взрывах в Днепропетровске (украинское название — Днепр) и Полтаве.

Ранее взрывы раздались в Киеве. На территории страны объявляли воздушную тревогу из-за пересечения границ ударными дронами.

