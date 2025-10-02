В Киеве раздались взрывы после выступления Путина

На Украине объявили воздушную тревогу из-за пересечения границ страны ударными дронами. Соответствующая запись опубликована в соответствующем мониторинговом Telegram-канале.

В Киеве уже прозвучали взрывы. Всего сообщается о 40 беспилотниках типа «Герань», атакующих Украину.

Налет на объекты на территории Украины начался сразу после того, как президент России Владимир Путин закончил свое выступление на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер отвечал на вопросы почти четыре часа.

Ранее стало известно, что российские беспилотники «Герань-2» получили увеличенную осколочно-фугасную боевую часть весом 90 килограммов. При этом дальность полета аппарата уменьшилась до 1200 километров.