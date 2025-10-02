Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:26, 2 октября 2025Россия

Путин завершил свое выступление на заседании клуба «Валдай»

Выступление президента Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» завершилось
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Выступление главы РФ Владимира Путина на пленарной сессии заседания Валдайского клуба завершилось. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России традиционно принял участие в пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Отмечается, что выступление российского лидера продолжалось почти четыре часа.

В ходе выступления Путин назвал украинский конфликт болью и для украинцев, и для русских. По словам главы государства, украинская трагедия — один из примеров последствий «западной дипломатии монолога».

Российский президент также заявил, что корневой первопричиной кризиса на Украине стала политика Запада после холодной войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Путин завершил свое выступление на заседании клуба «Валдай»

    Telegram отреагировал на возможное получение властей США доступа к серверам

    Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине

    Путин пошутил про «Орешник»

    Российский футболист погиб в 44 года

    Путин пригрозил ядерными испытаниями

    Путин допустил появление в России новых систем гиперзвукового оружия

    На Украине сообщили о пропаже Кличко

    Путин назвал сына замдиректора ЦРУ русским солдатом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости