Путин завершил свое выступление на заседании клуба «Валдай»

Выступление главы РФ Владимира Путина на пленарной сессии заседания Валдайского клуба завершилось. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент России традиционно принял участие в пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Отмечается, что выступление российского лидера продолжалось почти четыре часа.
В ходе выступления Путин назвал украинский конфликт болью и для украинцев, и для русских. По словам главы государства, украинская трагедия — один из примеров последствий «западной дипломатии монолога».
Российский президент также заявил, что корневой первопричиной кризиса на Украине стала политика Запада после холодной войны.