В Праге усилили меры безопасности из-за сообщения о приближающихся дронах

Полиция принимает меры в связи с анонимными данными о приближающихся дронах

Полиция принимает превентивные меры на территории аэропорта в Праге в связи с анонимной и пока не подтвержденной информацией о приближающихся дронах. Об этом сообщает Ceske noviny.

«В аэропорту имени Вацлава Гавела действуют усиленные меры безопасности, в которых задействовано большое количество сотрудников полиции из различных ее департаментов. Мы также сотрудничаем с армией Чехии», — говорится в заявлении пражской полиции.

Отмечается, что дальнейшая информация будет предоставлена оперативно.

Ранее полиция Норвегии задержала трех граждан Германии за запуск БПЛА в бесполетной зоне аэропорта Му-и-Рана. Следователи пока не предоставили никаких дополнительных подробностей о задержанных.