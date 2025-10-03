Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:42, 3 октября 2025Мир

В Праге усилили меры безопасности из-за сообщения о приближающихся дронах

Полиция принимает меры в связи с анонимными данными о приближающихся дронах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Полиция принимает превентивные меры на территории аэропорта в Праге в связи с анонимной и пока не подтвержденной информацией о приближающихся дронах. Об этом сообщает Ceske noviny.

«В аэропорту имени Вацлава Гавела действуют усиленные меры безопасности, в которых задействовано большое количество сотрудников полиции из различных ее департаментов. Мы также сотрудничаем с армией Чехии», — говорится в заявлении пражской полиции.

Отмечается, что дальнейшая информация будет предоставлена оперативно.

Ранее полиция Норвегии задержала трех граждан Германии за запуск БПЛА в бесполетной зоне аэропорта Му-и-Рана. Следователи пока не предоставили никаких дополнительных подробностей о задержанных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера арестовали по делу о расправе. Что известно о его жертве?

    Порвавшие российский паспорт матерщинники попали на видео

    Поставки устаревших ракет США прокомментировали словами «еще живы»

    Эксперт назвал опасные осенние привычки автолюбителей

    Неопознанные дроны впервые появились над базой бундесвера в Германии

    В Праге усилили меры безопасности из-за сообщения о приближающихся дронах

    Малышева раскрыла способ употреблять соль без риска для здоровья

    Наркотики на 1,5 миллиарда рублей спрятали среди дынь

    МИД Украины попросил Запад помочь Киеву пережить зиму после атак ВС России по энергетике

    Центру спецназначения Росгвардии Северо-Кавказского округа вручили орден Жукова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости