Россия
12:23, 3 октября 2025Россия

В России объявленную в розыск девочку нашли в трех тысячах километров от дома

Объявленную в розыск в Липецке девочку нашли в Новосибирске
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области

В Новосибирске нашли объявленную в Липецке в розыск девочку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ФССП по региону.

До пропажи ребенок жил в Липецке. Расстояние между городами превышает 3000 километров.

Девочку нашли на выходе из торгового центра. Она находилась в федеральном исполнительном розыске вместе с отцом и бабушкой. В розыск их объявили из-за неисполнения решения суда, который обязал после развода родителей передать ребенка матери. Семья мужчины, узнав об этом, скрылась.

Местонахождение ребенка удалось установить по записям с камер видеонаблюдения, установленным в торговом центре. Мать не видела дочь три года.

Ранее в Ивановской области выяснили судьбу ребенка, который числился пропавшим в 2001 году. Последний раз его видели во дворе дома в городе Гаврилов Посад. Мальчику выжить не удалось, экспертиза установила, что найденный в районе исчезновения череп принадлежит именно ему.

