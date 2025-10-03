В России объявленную в розыск девочку нашли в трех тысячах километров от дома

В Новосибирске нашли объявленную в Липецке в розыск девочку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ФССП по региону.

До пропажи ребенок жил в Липецке. Расстояние между городами превышает 3000 километров.

Девочку нашли на выходе из торгового центра. Она находилась в федеральном исполнительном розыске вместе с отцом и бабушкой. В розыск их объявили из-за неисполнения решения суда, который обязал после развода родителей передать ребенка матери. Семья мужчины, узнав об этом, скрылась.

Местонахождение ребенка удалось установить по записям с камер видеонаблюдения, установленным в торговом центре. Мать не видела дочь три года.

