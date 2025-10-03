Силовые структуры
13:54, 3 октября 2025Силовые структуры

В России обнаружили нелегальный банк с оборотом в полмиллиарда рублей

Четверым нелегальным банкирам из Череповца дали условный срок за вывод средств
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Череповецкий городской суд вынес приговор четверым местным жителям за незаконную банковскую деятельность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Трое мужчин и женщина открыли нелегальный банк для отмывания и вывода средств. С октября 2019-го по апрель 2023 года они проводили банковские операции без лицензии Банка России, используя сеть из 50 фирм, зарегистрированных на подставных лиц.

Обороты нелегального банка превысили полмиллиарда рублей и составили за годы своего существования 611 миллионов рублей. Россияне заработали за свои услуги 67 миллионов рублей, взимая с клиентов комиссию в 11 процентов от обналиченных сумм.

Суд назначил «черным» банкирам по два года условно.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сотрудники МВД, ФСБ России при силовой поддержке росгвардейцев задержали группу «черных» банкиров, обналичивших 1,1 миллиарда рублей.

    Все новости