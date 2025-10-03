Интернет и СМИ
16:05, 3 октября 2025Интернет и СМИ

Взлом родительского чата в мессенджере Max опровергли

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

В СМИ распространилось сообщение о том, что в Оренбурге злоумышленники взломали родительский чат в мессенджере Max. Министерство образования региона опровергло эту информацию.

30 сентября канал «Оренбургский городовой» в Telegram заявил, что в одной из школ Оренбурга злоумышленники якобы взломали родительский чат в мессенджере Max. «Сегодня в родительском чате одной из школ Оренбурга произошло ЧП. Его взломали. (…) Это родительский чат в мессенджере Max», — говорится в публикации.

В качестве доказательства автор выложил скриншот из чата. Оформление чата схоже с дизайном интерфейса в Max. На кадрах участники чата, чьи имена и аватарки замазаны, пишут о неком взломе. «Не открывайте, похоже, взломали», «Взлом», «Взломали», — гласят сообщения.

Скриншот сообщения не позволяет убедиться в том, что родительский чат действительно был взломан. Помимо сообщений самих пользователей, в которых говорится о взломе, никаких доказательств предполагаемого киберинцидента не приводится. На это обратили внимание в том числе некоторые комментаторы. «А в чем взлом-то заключается?», «Кроме надписей "взломали", на скриншоте других подтверждений нет», — указали пользователи.

В министерстве образования Оренбургской области опровергли утверждения о взломе родительского чата в Max. Как пояснили в ведомстве, в действительности злоумышленники получили доступ к данным на телефоне одной из родительниц из-за того, что она перешла по фишинговой ссылке в другом мессенджере.

«Одна из родительниц перешла по ссылке с вредоносным кодом, полученным в другом мессенджере. В результате злоумышленники получили доступ к информации на её телефоне и начали рассылать вредоносные файлы от имени пострадавшей в чаты, где было авторизовано устройство, включая родительский чат в мессенджере Max», — раскрыли в региональном Минобразования.

В ведомстве подчеркнули, что опасность могут представлять не сами мессенджеры, а переход по неизвестным ссылкам, поскольку такие действия могут привести к заражению устройства вредоносными программами. «Настоятельно рекомендуем проявлять бдительность и не переходить по ссылкам из непроверенных источников», — добавили в министерстве.

Несколько Telegram-каналов, которые заявили о якобы взломе родительского чата в Max, впоследствии добавили в изначальные публикации опровержения. «Специалисты Центра безопасности Max проверили сообщения о попытке взлома чата в мессенджере. По итогам проверки факт взлома не подтвержден», — гласит комментарий.

Отказ от перехода по подозрительным ссылкам — одно из ключевых и универсальных правил по защите от злоумышленников в интернете, о котором регулярно предупреждают специалисты.

Как не раз подчеркивали эксперты по кибербезопасности, главное, что может помочь пользователю защититься от мошенников и фишинговых ссылок, — это собственная бдительность. «Нет других хороших способов защиты, кроме внимательности», — предупреждал эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц. Он также отмечал, что при переходе по подозрительным ссылкам можно случайно предоставить злоумышленникам доступ к персональным данным

Утверждения о том, что в Оренбурге якобы был взломан родительский чат в Max, распространили некоторые СМИ. Многие из них привели комментарий Минобразования, однако при этом использовали некорректную формулировку о том, что взлому подвергся чат, а не устройство конкретной родительницы (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

