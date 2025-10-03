Депутат Толмачев: Участие России в саммите G20 стабилизирует обстановку в мире

Участие России в саммите G20 стабилизирует обстановку в мировой политике. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, его слова передает РИА Новости.

Парламентарий также высказал мнение, что участие России в G20 станет возможностью для многих мировых лидеров увидеть подлинную картину происходящего и вернуть потерянную связь с реальностью.

Толмачев подчеркнул, что мировая политика проходит сложный этап развития. По его словам, присутствие России на саммите, который позиционирует себя как одну из главных площадок, где принимаются ключевые для всей планеты решения, обстановку в мире «если не разрядит, то стабилизирует».

«Одно дело — грозно выкрикивать пафосные военные лозунги, накалять своими призывами атмосферу и провоцировать панику, в том числе на рынках, при этом не опасаясь получить ответ за свои слова. И совсем другое — бросаться агрессивными заявлениями в лицо потенциального противника, превосходящего силой в разы, на порядки», — обозначил Толмачев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 в ЮАР «так или иначе».